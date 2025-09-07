2025年9月13日(土)と14日(日)の2日間、名古屋市のHisaya-odori Park(ヒサヤオオドオリパーク)テレビトーヒロバにて、愛知・岐阜の4つのダム貯蔵酒の飲み比べができるイベント「ダムSAKEフェスタ〜熟・3rd STAGE 2025」が開催される。天然の貯蔵庫・ダムで寝かせた、熟成違いの日本酒を飲み比べることができる。【写真】過去の「ダムSAKEフェスタ」会場の様子。ダム酒を飲み比べて、お気に入りの銘柄を探そう！ダムSAKEフェ