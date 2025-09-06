人目につかない資材置き場で、四つの麻袋に入った4人分の頭蓋骨が発見された。3人分が男性、1人分が女性とみられる。ほかにも複数人分の上腕骨や大腿骨も見つかっており……。【写真を見る】「麻袋から4人分の頭蓋骨が…」 地元で気味悪がられているという現場8月下旬、禍々しい言葉が並ぶニュースが報じられた。現場は神奈川県北西部の丹沢山地の麓、愛川町。町の人口約4万人のうち1割ほどが外国人だ。鉄道駅はなく隣の厚木市