NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」。8月31日には第33回「打壊宴太女功徳（うちこわし えんためのくどく）」が放送されました。【べらぼう】新之助の生涯、服部半蔵（有吉弘行）は何者？歌麿ならではの絵…8月31日放送回の各シーン解説今年の大河ドラマ「べらぼう」は、なかなか濃いキャラクター揃いなので、主要な登場人物を追うだけでもかなり楽しめますが、登場人物の関係性をしっかり把握するには、やはり