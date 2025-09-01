元不登校YouTuberで「青年革命家」として活動するゆたぼんさんが新学期を目前とした2025年8月31日、「学校がつらい子どもへ」としてXで自らの思いをつづった。「自分の人生の責任は自分にしか取れない」多くの地域で夏休み最終日となる8月31日、元文部科学事務次官の前川喜平氏はXで「学校がつらい子どもへ。学校へ行くことは、あなたの義務ではありません。学校へ行くことは、あなたの権利です。学校へ行く権利を持っているあなた