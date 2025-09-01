フジパンは、2025年9月1日から11月30日まで「秋の本仕込キャンペーンミッフィーコットンバッグ」を実施します。応募券を集めてキュートなトートバッグをもらっちゃおうキャンペーンの景品としてバッグがもらえる「秋の本仕込キャンペーン」。今年はミッフィーとボリスの絵柄がかわいい「ミッフィーコットンバッグ」が登場します。濃い目のレンガ色で、秋のお出かけにもぴったりのカラーです。しっかりとしたコットン生地で、買い