マンチェスター・ユナイテッドはアトレティコ・マドリードでプレイするイングランド代表MFコナー・ギャラガー（25）の獲得に興味を持っているようだ。英『GIVEMESPORT』が報じている。チェルシーの下部組織出身の同選手は2024年夏にアトレティコへ移籍。昨シーズンは公式戦50試合に出場し、4ゴール6アシストをマークした。今シーズンもここまで2試合に出場しているギャラガーだが、今夏のプレミアリーグ復帰が噂されている。レンタ