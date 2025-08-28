マンチェスター・ユナイテッドはアトレティコ・マドリードでプレイするイングランド代表MFコナー・ギャラガー（25）の獲得に興味を持っているようだ。英『GIVEMESPORT』が報じている。



チェルシーの下部組織出身の同選手は2024年夏にアトレティコへ移籍。昨シーズンは公式戦50試合に出場し、4ゴール6アシストをマークした。今シーズンもここまで2試合に出場しているギャラガーだが、今夏のプレミアリーグ復帰が噂されている。





レンタル移籍にて加入した過去があるクリスタル・パレスが同選手の復帰に興味を持っていると報じられているなか、ユナイテッドもイングランド代表MFに注目しているようだ。ユナイテッドは今夏ブライトンに所属するカルロス・バレバの獲得を狙っていたが、1億ポンドを超える移籍金が必要となり、撤退していた。それでも中盤の補強を行いたいユナイテッドはスポルティングCPのMFモルテン・ヒュルマンドも候補として浮上していたが、移籍期間が閉まる前にギャラガーの獲得を検討しているという。今シーズンはここまでプレミアリーグでは1分1敗、カラバオカップでは4部リーグのグリムズビーにPK戦で負けるなど、スタートダッシュに失敗しているユナイテッド。移籍期間残り数日で補強の動きを強めることが予想されるが、ギャラガー獲得へ本腰を入れるのか、注目だ。