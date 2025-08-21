昨季はラ・リーガ、スペイン国王杯、スーペルコパ・デ・エスパーニャを制するなど成功を収めたバルセロナ。今季のリーグ開幕戦でもマジョルカを3-0で粉砕する良いスタートを切ったが、このゲームにフル出場したDFロナルド・アラウホが今季の目標に掲げているのが守備力の向上だ。昨季のバルセロナは指揮官ハンジ・フリックの下で攻撃陣が爆発した一方で、高く設定した最終ラインの裏を突かれて失点するケースもいくつかあった。今