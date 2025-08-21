ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに、「さつまいもド」3種類と「くりド」2種類を、8月27日から期間限定で発売します。栗の風味を味わえる「新生地」で登場「さつまいもド」は、“しっとり＆ねっとり食感”のサツマイモをイメージした生地が特徴の商品です。「濃蜜いもソース」やスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレなど、相性のよいトッピン