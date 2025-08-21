ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに、「さつまいもド」3種類と「くりド」2種類を、8月27日から期間限定で発売します。

栗の風味を味わえる「新生地」で登場

「さつまいもド」は、“しっとり＆ねっとり食感”のサツマイモをイメージした生地が特徴の商品です。「濃蜜いもソース」やスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレなど、相性のよいトッピングとの組み合わせで、それぞれ食感の違いを楽しむことができます。

昨年も登場した「くりド」は、さらに栗の風味を味わえるよう新生地で登場。栗のような“ほくほく＆しっとり食感”をドーナツで再現した商品で、マロン風味チョコやマロンホイップを組み合わせることで、“栗”を存分に楽しめる商品がラインアップされています。

「さつまいもド」の商品「さつまいもド しっとりスイートポテト」は、サツマイモをイメージした食感の生地と、スイートポテトフィリングとの組み合わせが楽しめる一品です。価格はテイクアウトが205円（以下、税込み）、イートインが209円。

「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」は、サツマイモをイメージした生地と「濃蜜いもソース」の組み合わせで、“まるで濃蜜いものよう”な一品となっています。価格はテイクアウトが183円、イートインが187円。

「さつまいもド 香ばしブリュレ」は、サツマイモをイメージした生地に、キャラメリゼのカリカリ食感が合わさったドーナツです。価格はテイクアウトが205円、イートインが209円。

「くりド」の商品「くりド マロンホイップ＆ハニー」は、栗をイメージした生地に、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップを合わせた商品です。価格はテイクアウトが237円、イートインが242円。

「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」は、栗をイメージした食感の生地にマロン風味チョコをコーティングし、軽くて滑らかなホイップクリームを合わせています。価格はテイクアウトが237円、イートインが242円。

いずれも10月下旬（順次販売終了予定）まで、全店（一部ショップ除く）で販売されます。