eillの新曲「ACTION」が、10月3日より放送されるTVアニメ『桃源暗鬼』第2クール『練馬編』（日本テレビ系）のエンディング主題歌に決定した。 （関連：ILLIT、マカロニえんぴつ、羊文学、m-flo loves ZICO,eill、Superfly、Kis-My-Ft2……注目新譜5作をレビュー） 『桃源暗鬼』は、2020年より『週刊少年チャンピオン』にて連載がスタートした、漆原侑来による同名漫画が原作。昔話『桃太郎』を題材に、鬼