eillの新曲「ACTION」が、10月3日より放送されるTVアニメ『桃源暗鬼』第2クール『練馬編』（日本テレビ系）のエンディング主題歌に決定した。

『桃源暗鬼』は、2020年より『週刊少年チャンピオン』にて連載がスタートした、漆原侑来による同名漫画が原作。昔話『桃太郎』を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いが描かれており、TVアニメは第1クール『京都編』の放送がスタートしている。

本情報とあわせて、アニメの第4弾PVも公開された。本PVでは「ACTION」の音源の一部が使用されており、同楽曲をいち早く聴くことができる。

なおeillは、11月より約1年ぶりとなる全国ツアー『ACTION TOUR 2025-2026』を開催する。11月29日の大阪 心斎橋BIGCAT公演を皮切りに全国6都市をまわるツアーとなっており、ツアーファイナルは2026年2月7日に東京 Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）にて開催予定。ツアーのチケット情報はオフィシャルSNSへ。

・eill コメント

今回、『桃源暗鬼』のエンディング主題歌を歌わせていただくeillです。一ノ瀬四季と桃寺神門、それぞれの境遇を超えて、善も悪も関係なく二人が踊るように戦っている姿に、胸が熱くなりました。二人の戦いが、『桃源暗鬼』の世界の新時代の動き出し=ACTIONのように感じ、「ACTION」とこの曲を名付けました。私も原作をとても楽しんで読ませていただき、練馬編がアニメでどんな仕上がりになるのかとても楽しみです！

（文＝リアルサウンド編集部）