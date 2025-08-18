ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の50％オフセールを8月19日から期間限定で実施します。セール対象商品は「ブラウェア（ホライズンブルー・モスグリーン）」や「ヘビーウェイトポロシャツ（しろ、ネイビー）、「ショートパンツ（カーキ、ネイビー）」といった夏物アイテムを中心に展開されるということです。「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏