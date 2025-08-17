北朝鮮国営の朝鮮中央通信は15日、金正恩総書記がロシアのプーチン大統領に宛てて返信を送ったと伝えた。これは、ロシア側から祖国解放80周年を祝う祝電が寄せられたことへの返答であり、金総書記は返信の中で「赤軍将兵の犠牲的精神と不滅の功績が祖国解放の歴史に刻まれている」と述べ、ソ連軍の役割を称賛した。さらに金総書記は「共通の敵を撃滅する抗戦で結ばれた両国の戦闘的友誼と団結は、帝国主義者の横暴な覇権を打ち破る