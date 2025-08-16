Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKRD8¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼µÜÏÆÉñ°Í¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬8·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯Á°¸å¤Î´é¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ½é¤âÁ´Á³Èþ¿Í¤µ¤ó¡ª¡×ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó´éµÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤ÈÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÆ°²è»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¿È¤Ê¤ê¤È»ÑÀª¤Ã¤ÆÂçÀÚ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤±¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ