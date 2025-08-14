【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）【映像】大谷、爆速スピードで三塁にスライディングする瞬間8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が披露した爆速三塁打”が話題となっている。1回表・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、フルカウントからの6球目、外角やや高めの