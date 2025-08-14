劇場版『チェンソーマン レゼ編』にて、米津玄師×宇多田ヒカルによる奇跡のコラボレーションが実現！エンディングテーマ『JANE DOE』が発表された。☆米津玄師×宇多田ヒカル楽曲ジャケットやアーティストイメージをチェック！（写真3点）＞＞＞原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』な