◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー0中日（12日、東京ドーム）7回2安打4四死球無失点の投球を見せた先発の森田駿哉投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「2軍の成績見てもそこまで突出したものはない。1軍であれだけ抑えるとは、1軍向きなんでしょうね」と首をひねりながらも、その投球を称賛しました。「7回投げてくれて、前回も6回で90球ちょっと行って、今回も7回行ってくれた。球数も少なくいってくれてよかった。中継