Ë½Ïª·Ï¤ÎSNSÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀÂð¤Ë¿¯Æþ ¥¹¥Þ¥Û¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á²õ¤·¤¿¤«

2025Ç¯8·î13Æü 12»þ28Ê¬

Ë½Ïª·Ï¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿
ÃËÀ¤Ë¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤·¤í¡×¤È¼Õºá¤µ¤»¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ²õ¤·¤¿µ¿¤¤
·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤