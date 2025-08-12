戦後80年、第二次世界大戦時にどんな生活をしていたのか、人々はどんな想いだったのか、語れる人は年々少なくなっています。FRaUwebでは、『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である96歳の森田富美子さんの生き様についてたびたびお伝えしています。1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失った出来事、そして、戦争反対の想いを自らの手でSNSに発信し続ける富美子さんに敬意を表し、オマージュ企画として、戦争当時、未成年