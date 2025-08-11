来週（2025年8月18日〜8月24日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年8月11日〜8月17日｜総合運＆恋愛運TOP３『自制心があると良い時です』｜総合運｜★☆☆☆☆目先の楽さに流されやすいです。長期的に自分を成長させたり欲しいものを手に入れたいなら、悔し