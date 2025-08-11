サッカーJ2徳島ヴォルティスは8月10日、アウェーでここまでリーグ3位のベガルタ仙台と対戦しました。ここまでリーグ5位のヴォルティスは、相手サポーター約1万7000人が埋め尽くすアウェーで、3位仙台と対戦しました。上位を食って、一つでも順位を上げたいヴォルティスは、前半20分、エウシーニョが左足を振り抜きシュート。1点を先制します。ここから仙台の怒涛の反撃が始