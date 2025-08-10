お笑いタレント土田晃之（52）が10日、ニッポン放送「土田晃之日曜のへそ」（日曜正午）に生出演。単独では”共演NG”にしている年上芸人を実名告白した。この日、番組ではダチョウ倶楽部の肥後克之（62）をゲストで迎えてトーク。8月7日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」で「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」という企画が放送された件の話題になった。同番組には宮下草薙の草薙航基も出演していたが、肥後はこの日、「