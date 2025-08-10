ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、待望の夏の新作が登場♡今回のラインアップは、お客さまの声に応えて開発されたアイテムばかり！累計4万枚を突破した大人気のブラウェアには新色が追加され、さらに軽量化されたレインポンチョや、オンライン限定だったTシャツXXLサイズの店頭展開、こどもサイズのくつしたなども一挙発売。夏の快適コーデを、ファミマで叶えて