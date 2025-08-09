来週（2025年8月11日〜8月17日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年8月4日〜8月10日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では素直になるのが怖いです』｜総合運｜★★★☆☆周囲の人達が荒れたり弱ったりしていきますが、その状況や原因を読み間違えてしまいそう