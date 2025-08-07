私はハンナ。義母と2人でお茶を飲んでいたときのこと。「これ、もらい物だけど趣味じゃないから」と、以前私が贈ったスカーフを差し出されました。まさかの展開に言葉を失いましたが、悪意のなさそうな義母に作り笑いをしながら受け取ることに。その夜、帰宅してきたヨシハルに話すと驚愕。嫁イビリでないとは思いつつも、私の気持ちがまったく伝わっていなかったのに深く傷付き、涙が溢れました。悪気はないのでしょうが、義母の