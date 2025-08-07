2025Ç¯2·î¤«¤é8¿ÍÁÈ¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡Øtimelesz¡Ù¡£ºÆ»ÏÆ°¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿8·î6Æü¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¸½ºß³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëtimelesz¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØWe're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1¡ÁFAM¡Á¡Ù¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é½éÆü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´î¤Ó¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¼«»£¤ê¤¹¤ëtimelesz»ûÀ¾Âó¿Í3Ç¯Á°¤Î½é¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¹æµã¤·¤¿¾¾ÅçÁï