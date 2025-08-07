大谷翔平は3打数1安打2打点＆4回2安打1失点【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠地でのカージナルス戦に3-5で敗れた。大谷翔平投手は「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、39号2ランを含む3打数1安打2打点の活躍を披露した。先発投手としては4イニングを投げ切り、8奪三振1失点で降板。54球を投げ、最速は101.1マイル（約162.7キロ）を計測するなど堂々の投