天皇杯▽ラウンド１６（４回戦）広島３―０清水（６日・エディオンピースウイング広島）Ｊ１清水エスパルスはＪ１広島に０―３で敗れ、６大会ぶりの８強入りを逃した。中３日でリーグ戦の同会場、同カードが控える中、主力を先発起用。だが、前半アディショナルタイムに先制点を奪われると、後半も広島の勢いを止め切れずに失点を重ねた。公式戦の連勝は２でストップ。チームは７日に一時帰静し、１０日のリーグ戦での“リベン