¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ¡öÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê6·î¡¦Â®Êó¡Ë22:45 ·ë²Ì52.0 Í½ÁÛ51.0Á°²ó52.0 ¡öÊÆ¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê6·î¡¦Â®Êó¡Ë22:45 ·ë²Ì53.1 Í½ÁÛ52.9Á°²ó53.7 ¡öÊÆ¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡Ê6·î¡¦Â®Êó¡Ë22:45 ·ë²Ì52.8 Í½ÁÛ52.1Á°²ó53.0 ¡öÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡ÊÇ¯Î¨¡Ë¡Ê5·î¡Ë23:00 ·ë²Ì403Ëü·ï Í½ÁÛ395Ëü·ïÁ°²ó400Ëü·ï ¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¡ö¥¤¥é¥ó¡¢¥«¥¿ー¥ë¤ÎÊÆ¶õ·³´ðÃÏ