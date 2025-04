GoogleのPixel、Android、Chrome、ChromeOS、Googleフォトといったプラットフォームやデバイスを開発するプラットフォーム&デバイス部門が、数百人の従業員を解雇したとThe Informationが報じています。Google Lays Off Hundreds of Employees in Android, Pixel Group - The Informationhttps://www.theinformation.com/briefings/google-lays-hundreds-employees-android-pixel-groupGoogle lays off hundreds of employees in