日本代表キャプテンの遠藤航が所属する世界的強豪のリヴァプール。2024年5月末までの2023-24シーズンに5700万（107.8億円）の損失を計上したことを発表した。前期よりも4800万ポンド（90.9億円）ほど損失が増えた。その一方で、総収入は6.14億ポンド（1163億円）を記録。また、クラブ史上初めて営業収入が3億ポンド（568.4億円）を超えた。ユルゲン・クロップ監督のラストイヤーとなった2023-24シーズンは、遠藤やアルゼンチン代表