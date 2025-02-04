2026年W杯に向けたアジア最終予選で日本代表と同じグループCを戦っている中国。その中国が新たな帰化選手として代表入りさせようとしているのが、元Jリーガーのセルジーニョだ。2018年から2019年まで鹿島アントラーズでプレーしたセルジーニョは、29歳のブラジル人MF。2020年から中国でプレーしており、在住5年を迎えることから帰化手続きが進められていた。ただ、『Sohu』によれば、帰化手続きが停滞してるため、3月の代表招集は