現役引退を発表した柿谷曜一朗と木本恭生のサッカーテニス対決に再脚光元日本代表FW柿谷曜一朗は、昨年11月に徳島ヴォルティスとの契約満了が発表されていたが、1月18日にクラブを通して現役を引退することを発表した。日本サッカー史でも有数の才能の持ち主であり、セレッソ大阪時代には「セレ女」ブームの火付け役となった35歳の引退を惜しむ声は多い。開幕前のキャンプ情報が飛び交い、じんわりと「柿谷ロス」が広がるなか