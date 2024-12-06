山形県内の沿岸部から武装工作員が侵入したことを想定し、陸上自衛隊と警察が連携して対応にあたる合同訓練が行われました。 【写真を見る】武装工作員の侵入を想定陸上自衛隊と警察が合同訓練「緊急輸送」の様子を公開（山形） この訓練は、武装勢力などが県内で活動し治安が脅かされる状況になった時、第一線で対応にあたる陸上自衛隊と警察との連携を深め、県民の安全を守ることを目的に毎年開かれています。 きょうは