MLB移籍を目指す菅野智之BASEBALL KING

MLB移籍を目指している巨人・菅野智之 エンゼルスが興味を示す？

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • MLB移籍を目指している菅野智之に、エンゼルスが興味を示しているという
  • 米メディアは、30代中盤でMLBに挑戦し、黒田博樹氏を引き合いに出した
  • 「菅野と黒田は多くの共通点があると思う」と話した
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