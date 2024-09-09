フリーアナウンサーの大島由香里（40歳）が、9月8日に放送されたニュース番組「ABEMA的ニュースショー」（ABEMA）に出演。悪質な“ワンタッチ痴漢”の被害を告白した。番組は今回、どさくさに紛れて他人の身体を触って逃走する“ワンタッチ痴漢”による被害を伝えた。女子プロレスラーの井上貴子は、全日本女子プロレス全盛期を振り返り、ファンの行き過ぎた行為を告白。井上さんは「“セクハラ”という概念が頭になかった時代。場