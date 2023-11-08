１０月２４日付で旧ジャニーズ事務所（現ＳＭＩＬＥ−ＵＰ．）から独立した嵐の二宮和也（４０）が、スポーツジャーナリスト増田明美氏の夫であるＡ氏からサポートを受けていることが８日、分かった。Ａ氏本人が取材に対して認めた。Ａ氏側に取材を申し込み、以下の質問を投げかけた。?Ａ氏が二宮の個人事務所の代表を務めているという情報を得ている。これは事実か。?Ａ氏が二宮の個人事務所の代表を務めるようになった経