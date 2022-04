「2週間分の収益すべてをウクライナへの人道支援に回す」と発表していた人気バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」が、1億4400万ドル(約177億円)の調達に成功したと発表しました。Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine. Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF,