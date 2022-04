「2週間分の収益すべてをウクライナへの人道支援に回す」と発表していた人気バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」が、1億4400万ドル(約177億円)の調達に成功したと発表しました。

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine. Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn— Fortnite (@FortniteGame) April 4, 2022

ウクライナへの人道支援

https://www.epicgames.com/fortnite/ja/news/support-humanitarian-relief-for-ukraine

Fortnite raised $144 million for Ukraine relief - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/4/23009838/fortnite-ukraine-relief-fundraising-total

Epic Games has raised $144 million for Ukraine since March 21 and will donate it to charity - Neowin

https://www.neowin.net/news/epic-games-has-raised-144-million-for-ukraine-since-march-21-and-will-donate-it-to-charity/

フォートナイトが1億4400万ドルを調達したのは、「2週間分の収益すべてをウクライナへの人道支援に回す」というプロジェクトによるもの。フォートナイトを運営するEpic Gamesは「2022年3月20日から2022年4月3日までのフォートナイトにおける収益の全てを、ウクライナでの戦争によって影響を受けた人々の支援のために充当する」と発表していました。

Epic Gamesがフォートナイトの2週間分の収益すべてをウクライナへの人道支援に回すと発表 - GIGAZINE

支援金に充てられたのは、現実の通貨で購入したゲーム内通貨のV-Bucks、月額サブスクリプションサービスのフォートナイトクルー、ギフト用バトルパス、ビジュアルパックなどの純売上高。Microsoft Storeでフォートナイトを提供するMicrosoftもこのプロジェクトに参加しており、同期間中にMicrosoft Storeで購入されたフォートナイト関連コンテンツの純売上高が支援金として提供されました。

調達された1億4400万ドルは当初の発表通りDirect Relief、国連児童基金(UNICEF)、国際連合世界食糧計画(UNWFP)、国連UNHCR協会 - 国連難民高等弁務官事務所、World Central Kitchenに充当されるとのことです。

Epic Gamesの他にも多数のゲーム関連企業がウクライナ支援プロジェクトを実施しており、リーグ・オブ・レジェンド(LoL)のライアットゲームズは540万ドル(約6億6200万円)を、ゲームのバンドル(詰め合わせセット)を販売するHumble Bundleは2000万ドル(約24億5000万円)を調達しており、ゲームバンドルプラットフォームのitch.ioで販売されたウクライナ支援バンドルも600万ドル(約7億2000万円)を超える売上を達成しています。

15億円超の支援金が「買えばウクライナをサポートできるゲーム詰め合わせセット」により集まる - GIGAZINE