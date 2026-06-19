新番組 『安めぐみの自由が丘日和』 放送スタート　iTSCOMスポット＆スタジオ 自由が丘から街の魅力を発信

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社(本社所在地：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム)は、iTSCOMスポット＆スタジオ 自由が丘を拠点にした新番組『安めぐみの自由が丘日和』を、イッツコムチャンネル＊にて2026年7月2日(木)より放送開始します。

[URL] https://www.itscom-ch.jp/program/detail/78/

自由が丘の魅力を発信する地域メディア拠点 iTSCOMスポット＆スタジオ 自由が丘

新番組 『安めぐみの自由が丘日和』

イッツコムでは、昨年12月に、イッツコムサービスの体験・相談窓口であるiTSCOMスポットの新たな店舗形態として、サテライトスタジオを併設したiTSCOMスポット＆スタジオ 自由が丘をオープンしました。自由が丘にある12の商店街と連携しながら、地域の魅力を多角的に発信する拠点として、様々な取り組みを進めています。

新番組『安めぐみの自由が丘日和』は、iTSCOMスポット＆スタジオ 自由が丘を拠点に情報発信。自由が丘に関わる人々を主人公に、街の知られざる日常や自由が丘の魅力を“ワクワク”とともに届ける地域情報番組です。

安めぐみさんと見つける自由が丘の魅力

子育てに奮闘中で自由が丘にゆかりの深い安めぐみさんをMCに迎え、街の方々とのふれあいを通じて自由が丘の魅力をお伝えします。

スタジオから、自由が丘住民の方々も知らなかった情報をお届けするほか、自由が丘で活躍するゲストを招いて、もっとこの街が好きになる深堀りトークも展開します。そして、安めぐみさんとスタジオを飛び出して、自由が丘の多彩なスポットを訪ね、様々な街の人々に会いに行き、自由が丘の旬や知られざる見どころをお届けします。

番組コンセプトは‟自由が丘に関わる全ての人が主人公“

番組アシスタントなど制作協力メンバーとして、産学連携の学生が参加

地域住民の方々はもちろん、商店街の方々、街を訪れる人々、近隣の子どもたちなど、自由が丘に関わる全ての人々とイッツコムが一緒に作り上げる番組です。

番組アシスタントやレポーターなどの制作協力メンバーとして、自由が丘の商店街と日ごろから産学連携による地域活性化に取り組む産業能率大学の学生を起用。学生ならではの視点で、地域の魅力をお伝えします。

初回放送は、自由が丘の人々とのふれあいから

記念すべき初回は、安さんがさっそくスタジオを飛び出して、7月に開催される自由が丘納涼盆踊り大会の踊り手の皆さんや、街の玄関口である自由が丘駅の駅長にご挨拶。自由が丘ならではの洗礼をうける安さんは必見です。今後も、飾らない安さんならではのコミュニケーションを通じて、自由が丘の人々の想いや街の魅力を紹介していきます。

MC安めぐみさんからメッセージ

自由が丘納涼盆踊り大会の踊り手の皆さんと自由が丘駅 駅長と

自由が丘は子どもの習い事などで毎週のように来ている大好きな街です。スイーツのおいしいお店や隠れ家的なカフェがたくさんありますし、ファミリーの方が多くて子どもの声があちこちから聞こえてくる、子育て世代に優しいところも魅力。そんな自由が丘をテーマにした番組のMCと聞いて、すぐに「うれしい！やりたい！」と思いました。この番組を通じて行ったことのない場所へ行き、いろいろな方にお会いしながら、番組をご覧になる皆さまと一緒に、大好きな自由が丘の魅力をもっと知っていきたいと思っています。

【番組概要】

番組名：安めぐみの自由が丘日和

出演者：MC 安めぐみ ／ アシスタント 産業能率大学 学生

放送チャンネル：イッツコムチャンネル11（地デジ11ch） https://www.itscom-ch.jp/

放送日時：2026年7月2日（木）スタート

毎週（木）19:00～19:30 ／ 毎週（日）11:00～11:30 ※月1回内容更新

✤イッツコムチャンネル公式YouTubeチャンネルでも配信予定

https://www.youtube.com/@itscomCH

＊イッツコムチャンネル…イッツコムが制作・放送するチャンネル 地デジ10ch、11chで放送

視聴方法 https://www.itscom-ch.jp/guide/

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◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

ブランドメッセージは「人と、街と、世界と、つながる。イッツコム」

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市

川崎市・高津区、中原区、宮前区

横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

サービスサイト： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト： https://www.itscom.co.jp/corporate/