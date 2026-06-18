Datadog Japan、AI時代のミッションクリティカルなシステムにおけるIT運用の高度化を目指しキンドリルジャパンと協業

Datadog Japan合同会社

東京 - Datadog, Inc.(https://www.datadoghq.com/ja/) (NASDAQ: DDOG)の日本法人であるDatadog Japan合同会社（以下、Datadog）は本日、キンドリルジャパン株式会社（以下、キンドリルジャパン）との協業の強化を発表しました。複雑かつ大規模なITインフラ運用を支援してきたキンドリルジャパンとDatadogが協力することで、お客様はIT運用の信頼性と効率性を高めながら、AI時代のビジネス変革を支える強固なIT基盤の構築を目指すことができます。

企業のIT環境は、マルチクラウド化や分散化に加え、AIの活用拡大により急速に複雑化しています。その結果、システム全体の可視化や障害予兆の検知、迅速な原因特定がより困難になる一方で、サイバー攻撃の高度化やAI活用に伴う新たなリスクへの対応も求められています。こうした状況において、システムの可観測性を高め、運用の高度化を実現することが重要になっています。

特に日本市場においては、ミッションクリティカルなシステムを運用中の多くのお客様がパートナー企業との連携した体制を構築しており、Datadogを活用した運用の高度化にはパートナー企業との協業が必要不可欠です。

今回のキンドリルジャパンとDatadogの協業では、両社は日本市場において営業活動、技術支援、マーケティングの各分野で連携し、共通の市場開拓戦略を推進します。キンドリルのレジリエンシー・ソリューションとDatadogのセキュリティケイパビリティを連携させ、セキュリティサービスを提供する予定です。また、キンドリルジャパンはDatadog技術者の育成と強化を目的として、新たな認定プログラムも策定します。さらに、AIエージェントの活用拡大に伴う運用課題への対応として、LLMオブザーバビリティを活用した可視化・評価・監視の高度化に向けたソリューションをお客様に提供するため、協力して取り組みます。

Datadog Japan合同会社の執行役員 Director Channel & Alliances の大場章弘は以下のように述べています。

「キンドリルジャパンとのパートナーシップは、日本の金融・保険業界をはじめとする大手企業のお客様に対し、次世代DevSecOpsを実現する上で極めて重要な取り組みです。両社の強みを組み合わせることで、AIを活用した運用の高度化とビジネス価値の最大化を、より多くのお客様に提供してまいります。」

キンドリルジャパンの理事 アプリケーション、データ＆AI事業本部長の榎木泰平は以下のように述べています。

「キンドリルは、ミッションクリティカルなIT運用の実績を有するとともに、データとAIを活用した運用高度化を推進しています。IT環境の複雑化に伴い、可観測性とセキュリティを統合した運用は経営課題となっています。Datadogとのパートナーシップにより、同社のオブザーバビリティやAI技術を活用したソリューションを、当社のサービスとして提案・提供できる体制を強化します。これにより、お客様に対し、DevSecOpsを実運用として支える安心・安全な運用サービスの提供が可能となります。今後も、お客様の成長と競争力強化に貢献してまいります。」

Datadogについて

Datadogは、AI時代におけるオブザーバビリティおよびセキュリティプラットフォームのリーディングカンパニーです。テクノロジースタック全体を統合的に可視化し、大規模化・複雑化するシステムの管理を支援します。AIを活用し、アプリケーション、インフラストラクチャ、データ、モデル、セキュリティを一元的に統合することで、お客様への影響が生じる前に問題を早期に検知・解決します。Datadogは、Fortune 500企業や急成長するAI分野のリーダー企業をはじめ、世界中のお客様から信頼を得ており、ビジネスにおける迅速な意思決定と実行を可能にします。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、新製品および新機能の利点に関する記述を含め、米国1933年証券法（Securities Act of 1933）第27A条および米国1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）第21E条に規定される「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、当社の新製品および新機能の利点に関する記述が含まれますが、これらに限定するものではありません。実際の結果は、将来見通しに関する記述とは異なる可能性があり、「リスクファクター」の見出しの下に詳述されているリスクをはじめ、2026年5月7日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Qの四半期報告書を含む米国証券取引委員会への提出書類および報告書、ならびに当社による今後の提出書類および報告書に記載されている、当社が制御できない様々な仮定、不確実性、リスクおよび要因の影響を受けます。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の事象、期待の変化などに応じて、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新する義務または責務を負いません。