兵庫県のレジャー施設とサービスエリアが連携して「推しフォト選挙」を開催します！

写真拡大 (全2枚)

西日本高速道路株式会社

姫路セントラルパーク 、たんば恐竜博物館、神戸須磨シーワールド及び兵庫県のSAにおいて、お客さまの推しに投票する「推しフォト選挙」を令和8年7月1日（水曜）から令和9年2月15日（土曜）まで開催します。
また開催期間中、各施設の生物をモチーフとしたコラボメニューを販売し、SNS応募企画「＃SA推しコラボグルメ」キャンペーンも同時開催します。






（１）推しフォト選挙について


開催期間：　令和8年7月1日（水曜）～令和9年2月15日（月曜）



企画概要：対象施設の“お客さまの推し” 1体と、対象SAにある“投票券付ポスター”を撮影して、写真を　


　　　　　添付のうえ、指定のハッシュタグ「＃推しフォト選挙」を付けてSNSに投稿又はメール応募　　　　


　　　　　いただいたお客さまの中から抽選で、各施設のぬいぐるみやフィギュア、オリジナルカード


　　　　　をプレゼントします。


　　　　　※対象施設ごとに、応募期間および景品が異なります。　　　　　　　　　　　　


　


対象施設：姫路セントラルパーク ［応募期間：令和8年7月1日（水曜）～令和8年9月15日（火曜）］


　　　　　たんば恐竜博物館 ［応募期間：令和8年9月16日（水曜）～令和8年11月30日（月曜）］


　　　　　神戸須磨シーワールド ［応募期間：令和8年12月1日（火曜）～令和9年2月15日（月曜）］



対象SA：E1A 新名神高速道路 宝塚北SA（上下線集約）


　　　　E2A 中国自動車道 西宮名塩SA（上下線）、加西SA（上下線）
　　　　E2 山陽自動車道 三木SA（上下線）、龍野西SA（上下線）
　　　　E27 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上下線）
　　　　E93 第二神明道路 明石SA（上下線）



「推しフォト選挙」 :
https://www.w-holdings.co.jp/assets/260617_oshi-photo_senkyo_a.d.1.pdf



（２）「#SA推しコラボグルメ」キャンペーン


開催期間：　令和8年7月1日（水曜）～令和9年2月15日（月曜）



企画概要：推しフォト選挙開催期間中、対象SAで各施設の生物をモチーフとしたコラボメニューを販売


　　　　します。販売に伴い、コラボメニューの写真を指定のハッシュタグ「＃SA推しコラボグルメ」


　　　　を付けてSNSに投稿いただいた方の中から抽選で、対象SAのレストランでご利用できる1,500


　　　　円分のお食事割引券をプレゼントするキャンペーンを開催します。　　　　



対象SA：E2 山陽自動車道 三木SA（上下線）


　　　　E27 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上下線）


　　　　E93 第二神明道路 明石SA（下り線）




「＃SA推しコラボグルメ」 :
https://www.w-holdings.co.jp/assets/260617_oshi-photo_senkyo_a.d.2.pdf