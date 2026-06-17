兵庫県のレジャー施設とサービスエリアが連携して「推しフォト選挙」を開催します！

西日本高速道路株式会社

姫路セントラルパーク 、たんば恐竜博物館、神戸須磨シーワールド及び兵庫県のSAにおいて、お客さまの推しに投票する「推しフォト選挙」を令和8年7月1日（水曜）から令和9年2月15日（土曜）まで開催します。

また開催期間中、各施設の生物をモチーフとしたコラボメニューを販売し、SNS応募企画「＃SA推しコラボグルメ」キャンペーンも同時開催します。

（１）推しフォト選挙について

開催期間： 令和8年7月1日（水曜）～令和9年2月15日（月曜）

企画概要：対象施設の“お客さまの推し” 1体と、対象SAにある“投票券付ポスター”を撮影して、写真を

添付のうえ、指定のハッシュタグ「＃推しフォト選挙」を付けてSNSに投稿又はメール応募

いただいたお客さまの中から抽選で、各施設のぬいぐるみやフィギュア、オリジナルカード

をプレゼントします。

※対象施設ごとに、応募期間および景品が異なります。

対象施設：姫路セントラルパーク ［応募期間：令和8年7月1日（水曜）～令和8年9月15日（火曜）］

たんば恐竜博物館 ［応募期間：令和8年9月16日（水曜）～令和8年11月30日（月曜）］

神戸須磨シーワールド ［応募期間：令和8年12月1日（火曜）～令和9年2月15日（月曜）］

対象SA：E1A 新名神高速道路 宝塚北SA（上下線集約）

E2A 中国自動車道 西宮名塩SA（上下線）、加西SA（上下線）

E2 山陽自動車道 三木SA（上下線）、龍野西SA（上下線）

E27 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上下線）

E93 第二神明道路 明石SA（上下線）

「推しフォト選挙」 :https://www.w-holdings.co.jp/assets/260617_oshi-photo_senkyo_a.d.1.pdf

（２）「#SA推しコラボグルメ」キャンペーン

開催期間： 令和8年7月1日（水曜）～令和9年2月15日（月曜）

企画概要：推しフォト選挙開催期間中、対象SAで各施設の生物をモチーフとしたコラボメニューを販売

します。販売に伴い、コラボメニューの写真を指定のハッシュタグ「＃SA推しコラボグルメ」

を付けてSNSに投稿いただいた方の中から抽選で、対象SAのレストランでご利用できる1,500

円分のお食事割引券をプレゼントするキャンペーンを開催します。

対象SA：E2 山陽自動車道 三木SA（上下線）

E27 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上下線）

E93 第二神明道路 明石SA（下り線）

「＃SA推しコラボグルメ」 :https://www.w-holdings.co.jp/assets/260617_oshi-photo_senkyo_a.d.2.pdf