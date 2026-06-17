【旅行のスマートフォン活用実態調査】2人に1人が抱える旅行の不満をSamsung Galaxyが解決

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社は、スマートフォンが旅行の体験価値を高めるパートナーへ進化している今、直近1年以内に旅行に行ったことがありスマートフォンを所持している18歳～59歳男女1,097名を対象に「旅行のスマートフォン活用実態調査」を実施しました。

旅行前の情報収集や予約、現地での写真・動画撮影、移動中の情報検索から、旅行後の思い出や体験のシェアまで、スマートフォン1台で“旅マエ・旅ナカ・旅アト”の体験が完結する時代となり、スマートフォンは今や旅行に欠かせない存在となっています。本調査では夏休みの旅行シーズンを前に、旅行シーンにおけるスマートフォンの活用実態を明らかにし、調査結果からSamsungが今年3月に発売した最新AIスマートフォン「Samsung Galaxy S26シリーズ」で叶える「新しい旅行スマホ活用術」を提案いたします。

【旅行における調査サマリー・スマートフォン新活用術】

TOPICS 1：旅マエの情報収集・計画

◼旅マエに「もっとラクにしたいこと」1位・2位は情報収集の効率化

「保存情報の管理」、「SNSで見た場所の特定」など、情報の整理・特定も上位に

◼旅行の情報収集・計画は

10代は「SNS」、20代以上の全世代で「Web検索」が主流。また、20代以上はAIで計画を立てる動きが拡大傾向に

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TOPICS 2：旅ナカの不便・ストレス

◼旅ナカに不便を感じた経験がある人は61.3%、求められるのは「止まらず楽しめる旅行体験」

充電の不安やチケット表示、写り込みなど、移動・行動・撮影をスムーズに進めたいニーズが上位に

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TOPICS 3：旅アトの満足度

◼2人に1人が旅行に”満足できなかった”経験あり

計画通りに進めたい、情報不足を減らしたい、思い出をきれいに残したい――

旅行の満足度を左右する要素が明らかに

⇒「Samsung Galaxy S26シリーズ」なら旅アトの“後悔”も減らし満足度向上をサポート

【調査概要】

◼調査名：旅行のスマートフォン活用実態調査2026

◼調査方法：インターネットによるアンケート

◼調査対象：直近1年以内に宿泊旅行を1回以上経験した18歳～59歳のスマートフォンユーザー（帰省・出張を除く）

◼対象エリア：北海道・東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪・京都・兵庫・福岡

◼調査期間：2026年5月20日～5月27日

◼有効回答数：1,097名

◼旅行時の不安や悩みを解決できる最新AIフォン 「Samsung Galaxy S26シリーズ」

Samsung3世代目のAIフォンである「Samsung Galaxy S26シリーズ」はSamsungが誇る最先端の技術を結集し、比類なきパフォーマンス、業界をリードする最高峰のカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが一体となってより快適に機能するよう設計されました。

最新のエージェント型AIの搭載により、スケジュール管理や情報の検索、コンテンツの撮影・編集など日々のさまざまなタスクにおける操作の手間を最小限に抑え、複雑な処理をバックグラウンドで自律的に実行できる最先端フラッグシップスマートフォンです。

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

Samsungオンラインショップ価格（2026年6月15日時点）

Samsung Galaxy S26 136,400円(税込)

Samsung Galaxy S26+ 169,920円(税込)

Samsung Galaxy S26 Ultra 218,900円(税込)

【調査結果・「Samsung Galaxy S26シリーズ」でのスマートフォン新活用術】

◼スマートフォンは旅行の体験価値を高めるパートナーへ

今回の調査から、生成AIを旅行の情報収集・計画に活用する動きが幅広い世代に広がるなど、旅行とスマートフォン、そしてAIの関係が深まっていることが見えてきました。同時に、充実した事前計画や現地での撮影体験が旅行全体の満足度を大きく左右することも明らかになり、スマートフォンはもはや単なる予約・検索のツールではなく、旅行体験そのものの質を高める存在へとその役割を変えつつあります。

Samsungは「Samsung Galaxy S26シリーズ」のAI機能や高性能カメラを通じて、旅マエ・旅ナカ・旅アトのすべてのシーンで旅行体験をより豊かにする機能・サービスを提供してまいります。

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