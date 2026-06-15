GACKTがVARTIXのエグゼクティブデザイナーに就任!! 新作ジュエリー「VXLOOP」を発表。

株式会社VARTIX

株式会社バティックス（代表取締役：中野 猛／所在地：京都）は、アーティストのGACKTをエグゼクティブデザイナーに迎え、新コレクション「VXLOOP」の受注を2026年6月16日（火）11:00より開始することをお知らせいたします。

これまでVARTIXが培ってきたクラフトマンシップと、アーティストGACKTの美意識・世界観を融合させ、妥協のないものづくりから生まれた新たな商品をお届けします。

このたび、VARTIXのエグゼクティブデザイナーに就任いたしました。

この30年、アーティスト・表現者として国内外で活動を続ける中で、ボクが追い求め続けてきたものがあります。

それは、時代や流行に左右されない【本質的な価値】とは何かという問いです。

VARTIXが掲げる「伝統と革新」という理念は、まさにボク自身が長年大切にしてきた価値観と深く共鳴するものでした。

受け継がれてきた技術や哲学への敬意を忘れることなく、現代の感性と融合させながら、新たな価値を創造していく。その思想に強く惹かれ、このたびエグゼクティブデザイナーという立場で携わらせていただくこととなりました。

ボクが目指すのは、単なるモノづくりではありません。

身に着ける人の価値観や生き方、そして美学までも映し出す存在であること。手にした瞬間の高揚感だけでなく、長い年月を経てもなお誇りを持って身に着けられるものであること。その実現のために、素材、造形、機能性、そして細部の表現に至るまで、一切の妥協を許さず向き合っています。

VARTIXとともに、これまでの常識に囚われない新たなものづくりに挑戦し、本当に価値のあるプロダクトを世界へ届けてまいります。

【本当に価値のあるものだけが、時代を超えて残る】

その信念を胸に、VARTIXと新たな挑戦を続けてまいります。

GACKT

京都で生まれた新たなジュエリー「VXLOOP」

京都のジュエリー工房から誕生した、新しいラグジュアリージュエリーコレクション。

ブレスレットとネックレスの表面には、無数のダイヤモンドが隙間なく連なり、まるで光そのものを纏ったかのような眩い輝きを生み出します。どの角度から見ても光を捉え、繊細で豊かな煌めきを放ちます。

このコレクションの最大の特徴は、独自開発による柔軟な構造です。一般的な硬いジュエリーとは異なり、一つひとつのパーツが連動してしなやかに動くことで、ロープのような柔軟性と流れるような着け心地を実現しました。

その革新的な可動構造は特許を取得。高度な職人技術と精密なエンジニアリングによって生み出されたこの技術は、美しさと快適性を高次元で融合させています。

京都のものづくりの精神から生まれた、伝統と革新が出会う新しいジュエリー。ダイヤモンドの輝きと自由な動きが織りなす、これまでにないラグジュアリー体験を提供します。

JEWELRY COLLECTION

特許構造の滑らかな動きで、あらゆる光を捉えて輝くジュエリーモデル。

VXLOOP D8 ダイヤモンドブレスレット

主石：ラボグロウンダイヤモンド

素材：シルバー925

太さ：8mm

内周：約18cm（カスタム可能）

価格：4,081,000円

VXLOOP D8 ダイヤモンドネックレス

主石：ラボグロウンダイヤモンド

素材：シルバー925

太さ：8mm

内周：約48.5cm（カスタム可能）

価格：11,836,000円



※主石のクラスや種類、長さなどで価格が異なるため、上記の価格は参考価格となっております。ご予算にあわせたカスタムも可能ですので、店頭にてご相談くださいませ。

ACCESSORIES COLLECTION

特許構造の滑らかな動きで、あらゆる光を捉えて輝くジュエリーモデル。

LUV-II by VXLOOP ブレスレット ホワイト

主石：キュービックジルコニア

カラー：ロジウム仕上げ

素材：ブラス（真鍮）

太さ：7mm

内周：約16cm / 約18cm

価格：38,400円

発送予定：2026年7月下旬より順次発送予定

LUV-II by VXLOOP ブレスレット ピンクゴールド

主石：キュービックジルコニア

カラー：ピンクゴールド仕上げ

素材：ブラス（真鍮）

太さ：7mm

内周：約16cm / 約18cm

価格：38,400円

発送予定：2026年7月下旬より順次発送予定

LUV-II by VXLOOP ネックレス ホワイト

主石：キュービックジルコニア

カラー：ロジウム仕上げ

素材：ブラス（真鍮）

太さ：7mm

内周：約38cm / 約46cm

価格：95,760円

発送予定：2026年7月下旬より順次発送予定

LUV-II by VXLOOP ネックレス ピンクゴールド

主石：キュービックジルコニア

カラー：ピンクゴールド仕上げ

素材：ブラス（真鍮）

太さ：7mm

内周：約38cm / 約46cm

価格：95,760円

発送予定：2026年7月下旬より順次発送予定

販売概要

■受注販売開始日

2026年6月16日（火）11:00



■特設ページ

https://vartix.jp/pages/vxloop



■正規取扱店

表参道店

住所：東京都渋谷区神宮前4-21-8 OWビル2F

電話番号：03-3403-5733

営業時間：11:00～20:00（休業日：月曜）※月曜祝日の場合は翌火曜日が休業日となります

名古屋店

住所：愛知県名古屋市中区栄4丁目3番7号 シエルブルー栄1F

電話番号：052-232-2230

営業時間: 11:00～19:00（休業日：月曜）

京都店

住所：京都市下京区諏訪町通五条下る上諏訪町294-5 1F

電話番号：075-371-9827

営業時間: 11:00～20:00（休業日：月曜）

福岡店

住所：福岡市中央区舞鶴2-1-10 天神フロントスクエア1F

電話番号：092-771-5040

営業時間: 11:00～19:00（休業日：月曜）

会社概要

称号：株式会社バティックス

本社所在地：京都市下京区諏訪町通五条下る上諏訪町294-5

代表取締役社長：中野猛

URL：https://vartix.jp