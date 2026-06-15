【日本金融教育支援機構と松戸市が連携】大学生が地域金融教育の担い手として、中高生の金融教育ワークショップを運営

一般社団法人日本金融教育支援機構

このたび、一般社団法人日本金融教育支援機構（所在地：東京都千代田区、以下「当機構」）は、松戸市が設置する「まつどSDGs×産学官民連携事業提案窓口」において提案が採択され、松戸市と連携した金融教育プロジェクトを実施します。

本取り組みでは、松戸市が市内4大学（聖徳大学、千葉大学園芸学部、日本大学松戸歯学部、流通経済大学）と進めている大学連携基盤を活かし、大学生が地域金融教育の担い手として学び、実践する「循環型金融教育モデル」の構築を目指します。

■目的

本事業は、中高生への金融教育の実施だけを目的としたものではありません。

大学生自身が金融を学び、資格取得や金融教育実践を通じて知識と経験を身につけ、地域金融教育の担い手として成長する仕組みを構築します。

中高生への学びの提供と、大学生の実践的人材育成を両立することで、地域に金融教育人材が循環するモデルの実現を目指します。

■共創事業の概要

松戸市と当機構は、2026年8月21日（金）に「アートスポットまつど」において、中高生を対象とした金融教育イベント「FESコンテストへの道 ワークショップ in 千葉県松戸市」を開催します。

FESコンテストは、中高生が「お金の8つの力（使う・稼ぐ・納める・貯める・備える・贈る・借りる・増やす）」について学び、その学びを小学生にも伝わる1分間の動画として発信する金融教育プログラムです。

本ワークショップでは、地域企業で活躍する方々や、金融を学んだ大学生らのサポートのもと、中高生が金融リテラシーの向上につながる学習と、FESコンテストに応募する動画作品の制作に取り組みます。参加者は金融に関する理解を深めるとともに、動画制作を通じて、自ら考え、表現し、発信する力を高めます。

また、本事業に参画する大学生は、運営だけでなくFP資格取得や金融教育実践にも挑戦し、地域金融教育人材として育成されます。

当機構では、こうした大学生運営メンバーの募集を全国で行っており、松戸市においても2026年7月2日（木）21時より「第4回FESコンテスト 大学生メンバー募集 in 松戸市」 説明会をオンラインで開催します。

説明会参加申込Googleフォーム：https://forms.gle/kT5K6YFCKSzydwcRA

FESコンテストは、中高生向けの金融教育イベントでありながら、大学生にとっては実社会とつながる実践型の学びの場でもあります。大学生はワークショップや出前授業における中高生の学習支援をはじめ、広報、参加者募集、地域連携、地区大会・全国大会の企画運営などに幅広く参画します。

また、自治体職員、金融機関職員、教員、企業関係者など、多様な大人と協働しながらプロジェクトを推進することで、企画力やコミュニケーション力、プロジェクト推進力を実践的に身につけることができます。

当機構では、大学生を単なる運営スタッフとしてではなく、「学ぶ側」から「伝える側」へ成長する次世代の地域人材として位置付けています。松戸市での取り組みを通じて、大学生・中高生・小学生が世代を超えて学び合う循環型金融教育モデルの実現を目指します。

大学生・中高生・小学生が互いに学び合いながら、「学ぶ側」から「伝える側」へ成長する世代循環型 金融教育モデル■まつどSDGs×産学官民連携事業提案窓口とは

令和5年1月に松戸市政策推進課未来共創担当室が開設し運営する窓口で、SDGsの達成に寄与することを目的に、民間企業や大学・研究機関、市民団体など多様な主体から連携事業の提案を受け付け、行政課題と結び付けながら実際の施策や事業へとつなげています。

本連携プロジェクトは、SDGsの目標である「4 質の高い教育をみんなに」および「17 パートナーシップで目標を達成しよう」の実現に資する取り組みです。

■松戸市と共創するに至った背景

当機構は、学生と地域との距離が近い松戸市において、大学生が主体となって地域へ学びを還元する金融教育モデルの実現可能性を感じ、「まつどSDGs×産学官民連携事業提案窓口」へ本事業を提案しました。

金融は、進学、就職、起業、地域活性化、福祉などあらゆる分野に関わる社会共通の基盤です。当機構は、この「金融」を共通言語として、異なる専門性を持つ大学生同士がつながり、地域課題をテーマに協働する新しい学びの形を松戸市から創りたいと考えました。

金融教育の場をプラットフォームとして、地域で活躍する企業人や大学生、中高生が世代を超えてつながり、それぞれが学び手であり担い手となる学びのエコシステムの構築を目指してまいります。

■今後の予定

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/40_1_259b77cb3ffecebe63b3a8b428441357.jpg?v=202606150751 ]

当機構は本事業を通じて、松戸市において大学生主体の金融教育モデルの構築を進めるとともに、その成果を活かし、地域と若者がともに学び合う地域連携型金融教育の全国展開を進めてまいります。

一般社団法人 日本金融教育支援機構

共同代表理事：平井 梨沙 阿部 奈々

東京都千代田区神田駿河台2-11-7-B106号室

電話：03-6674-1435

設立：2022年12月28日

公式サイト：https://faincation.com/

メール：info@faincation.com