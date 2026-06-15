FM NACK5が仕掛ける夏祭り「Carro presents NACK KEYAKI ON-DO ～ON the music, DO the dance～」開催決定！

株式会社エフエムナックファイブ

株式会社エフエムナックファイブ（さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮11F/代表取締役社長 武藤昭）は、株式会社さいたまアリーナ（さいたま市中央区新都心8番地/代表取締役社長 三上浩嗣）との共催による夏祭りイベント『Carro presents NACK KEYAKI ON-DO ～ON the music, DO the dance～』を7月31日（金）から8月2日（日）の3日間にわたり開催致します。

FM NACK5とGMOアリーナさいたまがタッグを組んで立ち上げた新企画。各日、人気番組のパーソナリティーが続々登場。「観て、歌って、踊って」。イベント当日は、様々なブース展開やNACK5のグッズ販売も行います。入場は無料、どなたでもご参加いただけます。どうぞ、ご期待ください！

夏のさいたま新都心・けやきひろばをぶち上げるべく、FM NACK5とGMOアリーナさいたまが夏の音楽イベントを開催します。けやきひろばには「盆踊り」をイメージした大きな櫓、そして、特設ステージも設置され、2つのエリアでパフォーマンスを披露します。3日間それぞれにNACK5の人気番組が登場し、来場者を盛り上げます。

初日である7月31日（金）は、放送から28年を迎えるV-ROCK完全攻略プログラム 「BEAT SHUFFLE」が登場。長年、V-ROCKを応援し続けてきた番組MC・浅井博章のDJプレイ、ゲストアーティストによるミニライブを披露します。当日の19時からは公開生放送も実施予定です。

8月1日（土）は、古坂大魔王＆でか美ちゃんの「FAV FOUR」チームが担当。MC2名によるDJプレイはもちろん、豪華ゲストも続々登場し、イベントに華を添えます。

最終日である8月2日（日）を締めくくるのは、FM NACK5の人気ワイド番組「GOGOMONZ」。

レギュラーメンバーである三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおりはもちろん、GOGOMONZならではのゲスト陣も続々祭りに駆けつけます。歌あり、ダンスあり、お笑いあり、のスペシャルパフォーマンスにご期待ください。

当日は幅広い世代の方々に楽しんでいただけるブースも多数出店。

ここでしか手に入らないNACK5オリジナルグッズも販売予定です。

ON the music, DO the dance。

NACK5とGMOアリーナさいたまが仕掛ける新感覚エンターテインメント空間、

是非、お越しください。

※詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://www.nackkeyaki-ondo.jp/(https://www.nackkeyaki-ondo.jp/)

【イベント概要】

◆タイトル：「Carro presents NACK KEYAKI ON-DO ～ON the music, DO the dance～」

◆特設サイト：https://www.nackkeyaki-ondo.jp/(https://www.nackkeyaki-ondo.jp/)

◆日時：2026年7月31日（金）～ 8月2日（日）16:00開演 20:00終了（予定）

※協賛・飲食・グッズ販売ブースは最大21時までオープンする可能性がございます。

◆会場：さいたま新都心 GMOアリーナさいたま隣接 けやきひろば

https://www.saitama-arena.co.jp/keyakihiroba/

◆出演者：7月31日/浅井博章 他ゲスト多数

8月 1日/古坂大魔王・でか美ちゃん 他ゲスト多数

8月 2日/三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおり 他ゲスト多数

◆入場無料

◆主催:株式会社エフエムナックファイブ・株式会社さいたまアリーナ

※雨天の場合は中止となる場合がございます。予めご了承ください。