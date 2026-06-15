FM NACK5が仕掛ける夏祭り「Carro presents NACK KEYAKI ON-DO ～ON the music, DO the dance～」開催決定！
株式会社エフエムナックファイブ（さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮11F/代表取締役社長 武藤昭）は、株式会社さいたまアリーナ（さいたま市中央区新都心8番地/代表取締役社長 三上浩嗣）との共催による夏祭りイベント『Carro presents NACK KEYAKI ON-DO ～ON the music, DO the dance～』を7月31日（金）から8月2日（日）の3日間にわたり開催致します。
FM NACK5とGMOアリーナさいたまがタッグを組んで立ち上げた新企画。各日、人気番組のパーソナリティーが続々登場。「観て、歌って、踊って」。イベント当日は、様々なブース展開やNACK5のグッズ販売も行います。入場は無料、どなたでもご参加いただけます。どうぞ、ご期待ください！
夏のさいたま新都心・けやきひろばをぶち上げるべく、FM NACK5とGMOアリーナさいたまが夏の音楽イベントを開催します。けやきひろばには「盆踊り」をイメージした大きな櫓、そして、特設ステージも設置され、2つのエリアでパフォーマンスを披露します。3日間それぞれにNACK5の人気番組が登場し、来場者を盛り上げます。
初日である7月31日（金）は、放送から28年を迎えるV-ROCK完全攻略プログラム 「BEAT SHUFFLE」が登場。長年、V-ROCKを応援し続けてきた番組MC・浅井博章のDJプレイ、ゲストアーティストによるミニライブを披露します。当日の19時からは公開生放送も実施予定です。
8月1日（土）は、古坂大魔王＆でか美ちゃんの「FAV FOUR」チームが担当。MC2名によるDJプレイはもちろん、豪華ゲストも続々登場し、イベントに華を添えます。
最終日である8月2日（日）を締めくくるのは、FM NACK5の人気ワイド番組「GOGOMONZ」。
レギュラーメンバーである三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおりはもちろん、GOGOMONZならではのゲスト陣も続々祭りに駆けつけます。歌あり、ダンスあり、お笑いあり、のスペシャルパフォーマンスにご期待ください。
当日は幅広い世代の方々に楽しんでいただけるブースも多数出店。
ここでしか手に入らないNACK5オリジナルグッズも販売予定です。
ON the music, DO the dance。
NACK5とGMOアリーナさいたまが仕掛ける新感覚エンターテインメント空間、
是非、お越しください。
※詳細は特設サイトをご覧ください。
特設サイト：https://www.nackkeyaki-ondo.jp/(https://www.nackkeyaki-ondo.jp/)
【イベント概要】
◆タイトル：「Carro presents NACK KEYAKI ON-DO ～ON the music, DO the dance～」
◆特設サイト：https://www.nackkeyaki-ondo.jp/(https://www.nackkeyaki-ondo.jp/)
◆日時：2026年7月31日（金）～ 8月2日（日）16:00開演 20:00終了（予定）
※協賛・飲食・グッズ販売ブースは最大21時までオープンする可能性がございます。
◆会場：さいたま新都心 GMOアリーナさいたま隣接 けやきひろば
https://www.saitama-arena.co.jp/keyakihiroba/
◆出演者：7月31日/浅井博章 他ゲスト多数
8月 1日/古坂大魔王・でか美ちゃん 他ゲスト多数
8月 2日/三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおり 他ゲスト多数
◆入場無料
◆主催:株式会社エフエムナックファイブ・株式会社さいたまアリーナ
※雨天の場合は中止となる場合がございます。予めご了承ください。