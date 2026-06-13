西日本最大級の野外音楽フェスで有名アーティストと同じステージに立てるチャンス！『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦！！』開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、山口県山口市にて2026年8月に開催する西日本最大級の野外音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2026（ワイルド・バンチ・フェス・ニセンニジュウロク）」への出演者を選出するオーディションイベント『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦！！』を、2026年6月13日（土）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「WILD BUNCH FEST.」は、1999年から2012年まで広島県で開催していた「SETSTOCK」の後継イベントとして、2013年に開催して以降、西日本最大級のフェスとして、3日間で延べ8万7千人が来場するなど、地域経済を巻き込み、毎年大きな話題を生んでいます。12回目となる今年の「WILD BUNCH FEST. 2026」でも、幅広い世代に人気のアーティストから若年層に高い人気を誇るグループまで、数多くのアーティストが出演する豪華な顔ぶれとなっています。

今回、「WILD BUNCH FEST.」と初のコラボレーションを通じて、音楽業界や芸能界での活躍を目指す方々の夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから、参加条件を満たしたイチナナライバーに、豪華アーティストと同じワイルドバンチのステージへの出演や、同じ会場に1日限定で特設予定の「17LIVEステージ」への出演チャンスを提供するオーディションイベントとして開催することが決定いたしました。

『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦！！』は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、誰でも参加が可能です。本日より開催する第1弾と後日開催する第2弾のアプリ内イベント、その後のオーディションを経て選出された合計8名のライバーが「17LIVEステージ」へ出演、さらに選ばれた1名のライバーは、ワイルドバンチのステージへ出演することができます。

西日本最大級のフェスとして歴史のある夏フェスで、豪華アーティストと同じステージに出演するイチナナライバーを決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦！！』の概要は、以下の通りです。

■開催日時

＜アプリ内イベント第1弾＞

2026年6月13日（土）～6月28日（日）

＜アプリ内イベント第2弾＞

2026年7月14日（火）～7月28日（火）

■オーディション参加条件

・男女問わず17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

・グループでの参加は不可となります。

・顔出し配信をされている方

※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります

※「17LIVE」アプリ内オーディションにおいて、指定の条件を満たしていただく必要があります

■プライズ（賞品）

・「WILD BUNCH FEST. 2026」のステージ出演権

・「WILD BUNCH FEST. 2026」特設「17LIVEステージ」出演権

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「WILD BUNCH FEST. 2026」について

開催日程：

2026年8月21日（金）、8月22日（土）、8月23日（日）

10:00開場 / 11:30開演 / 20:00終演予定

開催場所：

山口きらら博記念公園

（〒754-1277 山口県山口市阿知須10509-50）

公式HP： https://www.wildbunchfest.jp/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

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