【売上81.9億円・経常利益28.9億円を1代で実現】代表青木仁志が登壇、理念経営の秘訣をお伝えする特別無料説明会を6月15日(月)にオンライン開催

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）は、中小企業の経営者および事業承継予定者を対象とした『戦略的目標達成プログラム「頂点への道」講座 特別無料説明会 ～経営者は人生理念づくりからはじめなさい～』を、2026年6月15日（月）にオンラインにて開催いたします。代表取締役会長 兼 社長の青木仁志が自ら登壇し、「理念経営」の本質を2時間に凝縮してお伝えします。

■ 売上81.9億円、経常利益28.9億円を実現。理念経営の出発点とは？

アチーブメント株式会社は、1987年に社員5名、資本金500万円からスタートしました。以来、代表の青木が自ら「理念経営」を実践し続けた結果、現在では売上81.9億円、経常利益28.9億円、従業員数約300名へと成長を遂げました。

「経営者の『人生理念』の確立が理念経営の出発点である」。これが、青木が創業以来一貫して発信し、体現してきたメッセージです。青木がアチーブメントグループの代表として理念経営を実践し、成し遂げてきた数々の実績のすべての原点は、代表青木の経営デザインであり、その根幹には青木個人のゆるぎない『人生理念』がありました。

■ 34年連続開催・7万名が学んだプログラムのエッセンスを2時間に凝縮

弊社代表の青木は、これまで11,000名以上の経営者教育に従事してまいりました。青木が開発した戦略的目標達成プログラム『頂点への道』講座は、34年間連続で開催され、延べ7万4千名以上の方にご参加いただき、各業界の優績者を数多く輩出しています。

本無料説明会では、経営者・事業承継者の方々に向けて、『頂点への道』講座でお伝えしてきた高業績と良好な人間関係を両立する組織をつくる技術を2時間に凝縮してメッセージいたします。

▼得られること

1.ブレない企業理念・ビジョンのデザイン方法

2.経営力の根幹となる5つの力

3.高業績と良好な人間関係の両立の仕方



さらなる組織の発展と、盤石な経営基盤を築くきっかけとして、ぜひご活用ください。



■ 戦略的目標達成プログラム『頂点への道』講座 特別無料説明会

～経営者は人生理念づくりからはじめなさい～ 開催概要



・開催日程： 2026年6月15日（月）18:30～20:30（申込締切：6月13日(土) 23:59）

・開催形式： オンライン開催（Zoomを使用）

・参加対象： 経営者または事業承継予定者の方

・参加費： 無料



▼詳細・お申し込みはこちら

https://achievement.co.jp/service/experience/aoki_pp/

■ 講師プロフィール

青木 仁志（あおき さとし）

アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長

アチーブメントグループ CEO / 公益財団法人 青木仁志啓育財団 理事長

米国ナポレオン・ヒル財団 ゴールドメダリスト（リーダーシップディベロップメント部門）

北海道函館市生まれ。1987年、32歳で選択理論心理学を基礎理論としたアチーブメント株式会社を設立。会社設立以来、延べ53万名の人財育成と、1万1千名を超える中小企業経営者教育に従事している。自ら講師を務めた公開講座『頂点への道』講座スタンダードコースは28年間で毎月連続700回開催達成。現在は、経営者向け『頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコース特別講座を担当する。

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は53万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2025年に東京商工会議所議員企業に選出。2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第3位にランクイン。2016年～2026年まで11年連続ベストカンパニーを獲得。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。