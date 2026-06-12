【6月13日開幕】会場内を一挙公開！シチズンの光発電腕時計「エコ・ドライブ」誕生50周年記念イベントが表参道でスタート

シチズン時計株式会社会場の様子

シチズン時計株式会社（本社：東京都西東京市／社長：大治 良高、以下シチズン）は、明日6月13日（土）と6月14日（日）に、東京・表参道の表参道ヒルズ B3F スペース オーにて、二日間限りの「エコ・ドライブ」誕生50周年記念イベントを開催します。本イベントは入場無料・事前予約優先にて来場を受け付けています。

本イベントでは “Powered by Any Light” をコンセプトに、「エコ・ドライブ」の腕時計があらゆる光をエネルギーに換えて時を刻み続けるように、身に着ける人それぞれの輝きが未来や社会を明るく照らし、前進させる力があるというメッセージをさまざまなコンテンツを通してお届けします。また、今秋発売予定の「エコ・ドライブ」誕生50周年記念限定モデル「Eco-Drive PHOTON」をはじめ、数々のアーカイブを展示いたします。「エコ・ドライブ」の魅力をぜひ会場でご体感ください。



【展示内容】

会場では、シチズン独自の技術「エコ・ドライブ」の50年の歩みを、体験型展示やインタラクティブコンテンツを通じて紹介。開催前日に実施した内覧会や記者発表会では、「エコ・ドライブ」の技術革新と持続可能性への取り組みに対し、参加メディアや関係者から、「実際に触れてエコ・ドライブの仕組みが分かるのが面白い」「デザインの進化、バラエティ豊かなアーカイブが一度に見られて圧倒される」「エンジニアのパッションが伝わってきた」といった声が聞かれ、時計への知識・関心度に関係なく楽しめる内容となっています。

■国内初公開モデルや50本以上のアーカイブが一堂に

「エコ・ドライブ」の進化と、その系譜を見ることができるインタラクティブな壁面系統図をはじめ、50年の歴史を象徴する50本以上の貴重なアーカイブモデルを一堂に展示しています。エンジニアやデザイナーのこだわりストーリーと共に感情を揺さぶるデザインの原点を展示するコーナーでは、今秋発売予定の「エコ・ドライブ」誕生50周年記念限定モデル「Eco-Drive PHOTON」を国内で初披露。手に取って試着することができます。



■“光で動く”「エコ・ドライブ」を体感する参加型コンテンツ

光と「エコ・ドライブ」ウオッチの関係を直感的に理解できる体験型プログラムを展開しています。光をエネルギーに換えて時計を動かす「エコ・ドライブ」のテクノロジーへの理解を深めることができます。

■Powered by Any Light Challenge

どんな光でも「エコ・ドライブ」を動かす力になることを直感的に体感できるコンテンツ

Powered by Any Light Challenge

■Eco-Drive Mechanism Experience

光を時に換える「エコ・ドライブ」の仕組みをゲーム感覚で楽しく学ぶコンテンツ

Eco-Drive Mechanism Experience

■カプセルトイコーナー

さらに、アンケートにご回答いただいた来場者には、オリジナルのピンズやステッカーが当たるカプセルトイコーナーもご用意しています。



▼開催概要

■イベント名：Eco-Drive 50th Anniversary Event

■日時：2026年6月13日（土）11時～20時（最終入場19:30）

6月14日（日）11時～18時（最終入場17:30）

■場所：表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目１２

■入場：無料／事前予約優先

※予約状況により、当日ご案内可能な時間帯を設ける場合がございます



▼ご予約はこちらから

https://peatix.com/event/4980858

※本イベントのお申し込みは、イベント管理サービス「Peatix」を通じて受け付けます。お申し込みの際に取得する個人情報は、Peatixの利用規約およびプライバシーポリシーに基づき

管理されるほか、主催者である当社が、イベント運営を目的として必要な範囲で取得・利用いたします。



シチズンのコアテクノロジー 「エコ・ドライブ」について

シチズンは、1976年に世界で初めてアナログ式光発電の腕時計（現：エコ・ドライブ）を発売して今年で50周年を迎えました。太陽光に限らず、室内のわずかな光でも電気に換えて駆動するシチズンの独自技術「エコ・ドライブ」は、時計の未来と可能性を切りひらき、現在、世界約140以上の国と地域で展開されています。

シチズンは、この光発電技術「エコ・ドライブ」とともに、「市民に愛され市民に貢献する」という企業理念のもと、環境に優しく、かつ日常に寄り添う時計の在り方を追求し続けています。

▼エコ・ドライブ50周年 および 「Eco-Drive PHOTON」について詳しくはこちら

「Eco-Drive 50 YEARS OF INNOVATION」

https://citizen.jp/special/50th-ecodriveinnovation/index.html



<シチズン時計とは>

シチズン時計は、腕時計の部品から、完成時計の組立・調整まで自社一貫製造できるマニュファクチュールであり、世界約140の国と地域でビジネスを展開しています。1918年の創業以来、“BETTER STARTS NOW”「どんな時であろうと『今』をスタートだと考えて行動する限り、私たちは絶えず何かをより良くしていけるのだ」という信念のもと、機械式から始まり、世界に先駆けて開発した光発電技術「エコ・ドライブ」や、衛星電波時計など、常に時計の可能性を考え、開発を重ねてきました。2026年に光発電時計発売から50年を迎えたシチズン時計は、これからも時計の未来を切りひらいていきます。

●Eco-Drive（エコ・ドライブ）はシチズン時計株式会社の登録商標または商標です。

★本リリースの内容は発表日時点の情報です。イベントの内容は、一部変更になる場合があります。